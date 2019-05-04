إيران توجه تهديدا شديدا اللهجة إلى البحرين…”عليهم معرفة حجمهم”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، نصيحة إلى السلطات البحرينية بأن يعرفوا حجمهم عند إطلاق التهديدات، ردا على تصريحات سابقة لوزير الخارجية البحريني بخصوص مضيق هرمز.

وقال موسوي، ردا على سؤال حول تصريحات وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة التي أكد فيها أنه لن يسمح لإيران بإغلاق مضيق هرمز حتى ليوم واحد: “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على ضمان أمن مضيق هرمز باعتباره شريان حيوي لإمدادات الطاقة بالعالم، ومصالح الشعب الإيراني محفوظة في هذا الممر الحيوي، ولكنها وبدوافع الخير وحق الجيرة تنصح مسؤولي هذا البلد (البحرين) بأن يعرفوا حجمهم وأن لا يطلقوا تهديدا أكبر منهم”، وذلك وفقا لوكالة “فارس” الإيرانية.

وأضاف أن الحكماء الإيرانيين قالوا قبل قرون “كيف يتسنى للذباب أن يسقط نسرا!”.