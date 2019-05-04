فيروس “إيبولا” يحصد ارواح الألف في جمهورية الكونغو الديمقراطية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، أن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس “إيبولا” في البلاد تجاوزت الألف، يوم الجمعة.

موسكو — سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة في بيان على موقعها على تويتر: “الوضع حتى يوم الجمعة 3 أيار/ مايو، مجموع عدد حالات (العدوى) وصل إلى 1529 حالة، منها 1463 حالة مؤكدة و66 حالة محتملة”.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقا للأرقام الرسمية، توفي 1008 شخصا، وتم علاج 422 آخرين”.

هذا وفي وقت سابق تم الإعلان عن مقتل 950 شخصا جراء الوباء.

ومن الجدير بالذكر أن مرض فيروس إيبولا هو مرض يصيب الإنسان وغالبا ما يكون قاتلا. وينتقل الفيروس إلى الإنسان من الحيوانات البرية وينتشر بين صفوف التجمعات البشرية عن طريق سريانه من إنسان إلى آخر. ويبلغ معدل حالات الوفاة بالإيبولا نسبة 50 بالمائة تقريبا في المتوسط.