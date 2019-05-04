الكونغرس يمهل وزير العدل حتى صباح الاثنين لتقديم تقرير مولر كاملا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أمهل رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي جيرولد نادلر وزير العدل وليام بار حتى صباح يوم الاثنين لإطلاع النواب على النسخة الكاملة غير المنقحة لتقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن روسيا.

وأبلغ نادلر وزير العدل بالموعد النهائي المحدد في التاسعة صباح الاثنين في رسالة أرسلها اليوم الجمعة بعدما تخلف بار عن حضور جلسة للجنة أمس الخميس. وفقا لوكالة “رويترز”.

وأثار رفض بار المثول أمام اللجنة القضائية أمس الخميس غضب النواب الديمقراطيين واتهمته رئيسة المجلس نانسي بيلوسي بالكذب على الكونغرس وقالت “هذه جريمة”.

وقال نادلر إنه قد يتحرك لاتهام بار بازدراء الكونغرس بسبب رفضه الالتزام بطلب إحضار النسخة الكاملة لتقرير مولر الذي يتناول تدخل روسيا لصالح الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية عام 2016 وما تلى ذلك من محاولات للرئيس لعرقلة التحقيق. المادة السابقة هجوم مسلح تتعرض له المنطقة العسكرية في مدينة سبها جنوب ليبيا المقالة القادمة فيروس “إيبولا” يحصد ارواح الألف في جمهورية الكونغو الديمقراطية

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