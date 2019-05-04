هجوم مسلح تتعرض له المنطقة العسكرية في مدينة سبها جنوب ليبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفاد مصدر محلي في مدينة سبها الليبية جنوب البلاد اليوم السبت، عن هجوم مسلح استهدف المنطقة العسكرية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر بالمدينة، مرجحا أن المسلحين من قوة حماية الجنوب.

بنغازي — سبوتنيك. وقال المصدر المحلي لوكالة سبوتنيك إن “أحد المعسكرات التابعة للجيش الوطني الليبي بمنطقة سبها العسكرية تعرضت لهجـوم مسلح”، مشيرا إلى أن “الهجوم استهدف بمنطقة سبها العسكرية مقر الكتيبة 160 شمال شرق المدينة، الواقع بمحاذاة مستودع سبها النفطي”.

وأضاف المصدر أن “منطقة سبها ومقر الكتيبة 160محاصر حتى الآن ولا زالت الاشتباكات دائرة مع سماع أصوات لمقاتلات حربية في سماء المدينة”.

وبدأت المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة منذ شهر، مخلفة 376 قتيلا على الأقل و1822 مصابا، حسب منظمة الصحة العالمية. فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بنحو 38 ألفًا و900، مشيرة إلى أن المدنيين يفرون من منازلهم.