بالفيديو.. الفريق اول جلال الشيخ: أقسم بالله العظيم وعلي بالطلاق أنا القدت التغيير دا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق عضو المجلس العسكري المستقيل الفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب إنه كان وراء تنحي الرئيس المخلوع عمر أحمد البشير، وكان رأيه أنه لا يمكن التضحية بالملايين من اجل عدد لا يتجاوز العشرين أو بسبب حكومة.وكان جلال في جمع من الناس في مقطع فيديو وهو يقف بينهم يقسم بالله، ومردداً “عليّ الطلاق”، وأكد أنه قال للفريق أول عوض ابن عوف: “أنت غير مقبول”، إلا أن رأي ابن عوف كان الحفاظ على الأمن، وتحقيق الانضباط، والحفاظ على تراتبية القوات المسلحة، ثم التنحي بعد ذلك.وقال جلال الدين الشيخ الطيب: “أنا من رشح الفريق أول عبدالفتاح البرهان”، وذلك لمعرفته به، ولأنه ابن دفعته.

وأقسم “جلال” في مقطع فيديو منسوب له أمام جمع من الحضور قائلا: ” أقسم بالله العظيم وعلي بالطلاق أنا القدت التغيير دا، ثم كرر حلفيته علي بالطلاق مشيت لوزير الدفاع ومشيت قبلها لصلاح ويقصد قوش، ما ممكن نحنا في سبيل عشرين وللا ثلاثين راجل وللا حكومة نخسر ملايين، الرئيس دا يتنحى، يتنحى الليلة بالحسنة بالرجالة يتنحى حقنا للدماء”.

واضاف “جلال” : عندما اصروا علي ان اكون بالمجلس الانتقالي قلت ليهم بالله ياجماعة عليكم الله سيبونا كفانا والمهمة دي تتعدى بسلام، قالوا لي لا، وبرهان دا رشحتو انا دفعتي، وقلت لابن عوف انت ياك قائدنا لكن كتر خيرك مامقبول قال لازم اعلن الانقلاب، ثم اتنحى بعد ذلك للحفاظ على السيستيم العسكري”.