عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 4 مايو 2019 م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أخبار اليوم

الفريق اول جلال الشيخ يكشف معلومات جديدة حول التغيير في ١١ ابريل.

اصابة ٣ اشخاص في اشتباكات دموية بين حيران شيخ الامين واهالي بيت المال بام درمان.

بيان توضيحي من منسق لجنة الدستور الانتقالي بالحرية والتغيير.

خسائر فادحة بالسكة حديد بسبب تعطيل حركة القطارات.

مصرع ٤ سودانيين واصابة ٥١ مصري في تصادم اتوبيس بمقطورة في مصر.

الوطن

الوساطة تقترح مجلسين “سيادي وأمني” و “العسكري” يوافق

نائب قوش يكشف أسرار الساعات الأخيرة من حكم البشير

تجمع المهنيين: الاعتصام مستمر خلال رمضان حتى تحقيق المطالب

عضو في الوساطة: رئيس المجلس العسكري وافق مبدئياً على مقترحات اللجنة

الصيحة

جلال الشيخ يكشف تفاصيل الانقلاب على البشير

قلتُ لابن عوف وقوش الرئيس لازم يتنحَّى (بالحسنة بالرجالة)

إلغاء وحدة تحقيقات الفساد التابعة لجهاز الأمن

(المجلس العسكري) يرفض أغلبية من المدنيين في المرحلة الانتقالية

مقتل وإصابة (56) بينهم سودانيون بحادث في مصر

عبد الحي يوسف: سنحشد إذا كان المجلس العسكري لا يستمع إلا لمن يحشدون

التيار

(التيار) تنقل أدق التفاصيل حول أزمة ميناء سواكن

شرطي هتف ضد ظلم نظام البشير يعاقب بالفصل

تجمع المهنيين: الاعتصام مستمر حتى تحقيق المطالب

هيئة الخرطوم: أزمة المياه بسبب تذبذب الكهرباء

المعتصمون يؤدون صلاة الجمعة في ساحتين مختلفتين

الأزمات الثلاث تجتمع مجدداً في الخرطوم

عبد الحي يوسف: المسيرة التي تأجلت لا بد أن تقوم

محتجون يغلقون ميناء سواكن لـ(24) ساعة.. والوالي يتدخل

منع رسوم إضافية على السلع الإستراتيجية

المجهر

عضو المجلس العسكري المستقيل (جلال الشيخ) يكشف معلومات مثيرة عن التغيير

مجمع الفقه الإسلامي يتحرى رؤية هلال رمضان غداً (الأحد)

Advertisements

قوى الحرية والتغيير: منتظرون رد المجلس العسكري

الشيخ عبد الحي يوسف: المسيرة التي تأجلت لا بد أن تقوم

بروف مصطفى إدريس: تعليمات (البشير) بفض الاعتصام كانت مقدسة لدى (هارون)

آلاف المعتصمين يؤدون صلاة الجمعة أمام القيادة العامة

والي النيل الأزرق يقف على استلام أصول (الوطني)

(بوب) يطالب بإيقاف الشركات الحكومية العاملة في التصدير

السوداني

(الوساطة): المجلس العسكري وافق مبدئياً على مقترح تشكيل (المجلس السيادي)

منع الرسةم وإزالة نقاط التحصيل بالمعابر والطرق القومية

مطالبة بإيقاف الشركات الحكومية العاملة في مجال التصدير

تجمع المهنيين: بوادر إيجابية من المجلس العسكري

إدارة المياه تحمل الكهرباء مسؤولية شح وانقطاع الإمداد بالخرطوم

وفاة (4) سودانيين في حادث مروري بالطريق الصحراوي لمصر

الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمقر الاعتصام أمام القيادة

عبد الحي يوسف ينتقد الإعلان الدستوري لقوى الحرية والتغيير

الإنتباهة

اختفاء أموال ضخمة مُخصصة لمشروع زراعي بالشمالية

جرحى في اشتباكات بين حيران شيخ الأمين وأهالي ود البنا

(العسكري): لن نقبل بأغلبية من المدنيين بـ(السيادي)

تجمع المهنيين: لم نعتصم لاستبدال (عسكري بعسكري)

قرب انفراج الأزمة بين العسكري وقوى التغيير

أسرة شقيق المخلوع: نمتلك قطعة سكنية واحدة في كافوري

الانقطاع المتكرر للكهرباء يتسبب في عطش مناطق بالخرطوم

عبد الحي مهدداً العسكري: (سنحشد وننزل الشوارع)

(العسكري) يحذر (الماظ) ويهدده بالاعتقال

شركات حكومية تعمل في مجال الصادر بـ(الكسر)