النقبي: على قطر مراجعة سياستها ف دعم الإرهاب قبل اتهامها للإمارات

أكد عبدالله حمدان النقبي، مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية الإماراتية والتعاون الدولي، ممثل الدولة أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، أن "هذه القضية لم يكن ينبغي لها من الأساس أن تُعرض على لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة فهذه الشكوى لا تتعلق بالتمييز العنصري، إنها مجرد محاولة من قطر لإساءة استخدام لجنة القضاء على التمييز العنصري وتطويعها لأغراض سياسية".

وأضاف: "إن التدابير المعقولة والمتناسبة والمتفقة مع القانون الدولي التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة والتي تخص المواطنين القطريين لا تندرج في إطار التمييز العنصري الذي تحظره الاتفاقية، حيث إن الغرض من الاتفاقية هو القضاء على المعاملة التمييزية على أساس الصفات الثابتة مثل العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، وعليه لم تقم الدولة بأي انتهاك للاتفاقية".

وقد أوضح النقبي في الختام بأن قطر قد اختارت أسلوب رفع الشكاوى اعتقاداً منها بأنه ومن خلال هذا التوجه الكيدي سيسبب الضرر للدول المقاطعة، والحقيقة أنه كان من الأجدر أن تقوم قطر بمراجعة سياساتها في دعم التطرف والإرهاب، حيث نرى اليوم أن توجه رفع الشكاوى يضر بقطر وسمعتها ويرتد عليها.

ولفتت الإمارات إلى التمييز العنصري إلى أن قطر قدمت دعوى مماثلة في محكمة العدل الدولية، مع استمرارها في الإجراءين بشكل متزامن، وحثت اللجنة على الإقرار بأن هذا النهج مزدوج المسار يمثل إساءة لاستخدام نظام الإجراءات من قبل قطر، بينما يقتضي النهج الصحيح أن تبت اللجنة في المسألة قبل أن تنتهج قطر خيار "تصعيد" النزاع إلى محكمة العدل الدولية من جانب واحد، قبل اكتمال إجراءات اللجنة، وعليه يتعين على اللجنة الامتناع عن النظر في النزاع.

وأكدت أنه "وقد وجدنا التراجع القطري والمطالبة بتشكيل هيئة توفيق وفقا للمادة 12من الاتفاقية، رغم أن قطر قد تجاوزت اختصاص اللجنة وذهبت لرفع الموضوع لمحكمة العدل الدولية؛ لذا تجد قطر نفسها متخبطة وفي موقف ضعيف أمام قوة الحجج التي قدمتها دولة الإمارات".

ويعتبر تشكيل لجنة التوفيق التي طالبت بها قطر، هو خطوة سابقة في الإجراءات؛ ما يعني قفز الدوحة لهذه الخطوة واتجهت إلى المحكمة بشكل مباشر، لذلك فإن مطالبتها اليوم بهذه اللجنة دليل تخبط قطري في القضية بعد أن تبين خسارة تنظيم الحمدين فيها.

لم تكن تلك هي القضية الأولى التي تخسرها قطر، والتي كان آخرها قبل أيام، حيث اتخذت خطوة مفاجئة تظهر مدى سوء تصرفات قادتها، ومن أجل تفادي تبعات القضية الإماراتية المرفوعة ضدها بمنظمة التجارة العالمية حاليا، أعلنت قطر سحب إجراءاتها المتعلقة بحظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.

جاءت تلك الخطوة المفاجئة خلال جلسة جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، يوم 27 أبريل الماضي، للنظر في طلب الإمارات، للسير في إجراءات تشكيل هيئة تحكيم فيما أقدمت عليه قطر ضد منتجات وسلع الإمارات وإدراك المسؤولين القطريين خسارة قطر القضية وربح الإمارات بالقضية لصالحها تسارعت الدوحة بإعلان تراجعها عن التعاميم السابقة التي أصدرتها، العام الماضي، بسحب المنتجات وألغت جزئيا التدابير التي تحظر بيع وشراء البضائع المصدرة من دبي.

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ويعني ذلك الإجراء القطري أنه يعتبر إقرارا بمدى خطأ وسوء سياسات الدوحة، فضلا عن أنها مخالفة لكافة الالتزامات الدولية؛ ما يجعل موقفها محرجا أمام المجتمع الدولي، مؤكدة أن التنازل الجزئي لقطر لا يقطع شوطا كبيرا ولا يحل جميع القضايا في النزاع.

وكانت الإمارات طلبت الاستمرار في السير بتشكيل هيئة التحكيم لكشف كل الإجراءات القطرية أمام المنظمة الدولية في انتهاكاتها الصارخة لقواعد منظمة التجارة العالمية، مضيفة: "ستواصل دولة الإمارات في هذه المرحلة المضي قدما في عملية تشكيل هيئة تحكيم في منظمة التجارة العالمية لمراجعة سلوك قطر غير السليم".

ومن ناحيته، أكد مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، السفير عبدالله حمدان النقبي، أن القرار القطري يعتبر إقرارا بانتهاكاته السابقة وأنه يعد تنازلا واضحا، قائلا: "ونسعى إلى السحب الكامل للإجراءات والتزام الدوحة بتعهداتها ضمن منظمة التجارة العالمية.. قطر اختارت منهج الشكاوى القانونية ونرى اليوم أن هذا المنهج يضعها في موقف دفاعي لم تحسب تداعياته".

وفي يونيو 2018، فشلت قطر في تقديم أدلة مقنعة وموثقة إلى هيئة المحكمة الدولية بلاهاي، بشأن ادعاءاتها ضد الإمارات فيما يخص التمييز تجاه المواطنين القطريين، فكل ما استندت عليه هو تقارير غير موثقة لمنظمات قطرية لحقوق الإنسان أو تقارير أممية لم يتم اتخاذ الإجراءات الرسمية حيالها.

وحينها، اعتبر مستشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، عبدالرحيم العوضي، أن قطر تسعى بهذه الافتراءات والادعاءات الواهية إلى تسييس المحكمة واستعطافها من أجل التنصل من الالتزامات الدولية المتعلقة بعدم دعم الإرهابيين وتمويل الإرهاب، كما تحاول تشتيت الانتباه عن القضية الأساسية، وهي وقف دعمها للإرهاب.

وتفاقمت تلك المحاولات القطرية الكيدية ضد دول الرباعي العربي منذ المقاطعة، حيث إنه بعد أيام منها وتحديدا في 17 يونيو 2018، خسرت قطر في مساعيها ضد دول المقاطعة، بشأن إغلاقهم الملاحة في وجه الطيران المدني لقطر، بعد إجراء منظمة الطيران التابعة للأمم المتحدة "إيكاو"، محادثات فنية استمرت ليومين بين وزراء ومسؤولين في مجال الطيران المدني من بعض دول الخليج ومصر.

وفشلت جهود قطر لإجبار جيرانها على إعادة فتح مجالها الجوي، بعد أن أصرت السعودية على أن الإغلاق يأتي في إطار خلاف سياسي، حيث إنه لا يمكن لإيكاو فرض قواعد على الدول، لكن الهيئات التنظيمية في الدول الأعضاء وعددها 191 دولة عادة ما تعتمد وتطبق المعايير التي تضعها المنظمة الدولية للطيران المدني.

وبالشهر التالي، وجه مجلس الأمن الدولي صفعة أخرى لقطر، وخسارتها لقضيتها حينها، ضمن مساعيها استعطاف العالم وتزييف الحقيقة، بأن قادت حملة دبلوماسية قوية لحشد تأييد دولي لها، مروجة أنها تتعرض لحصار ظالم، وطالبت مجلس الأمن لتبني وجهة نظرها في الأزمة، ولكنه سرعان ما رفض طلبها بالتدخل، وأكد أن حل الأزمة يكون عبر الحوار بين الدول المعنية.