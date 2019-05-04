شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : استقر الاتحاد السوداني لكرة القدم، على استئناف الدوري الممتاز بعد أن قام الثلاثاء الماضي بتعليق المنافسة بسبب الظروف السياسية التي تمر بها البلاد عطفاً على الأحداث التي شهدتها مباراة المريخ وهلال الأبيض، وقد ذكر مصدر مقرب من الاتحاد السوداني لكرة القدم ان الدكتور كمال شداد الذي عاد أمس من الامارات قد وجه باستئناف الممتاز وقال أن الأحوال الأمنية عادية ولا يوجد ما يمنع اقامة المباريات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الكرة السوداني يستقر على إستئناف الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.