المجلس العسكري الانتقالي يبدي موافقته على وثيقة التغيير

صرحت قوى الحرية والتغيير في السودان إن المجلس العسكري أبدى موقفا إيجابيا من بنود الوثيقة التي تقدمت بها، لكنها أكدت أنها ما تزال في انتظار رد رسمي.

وأكدت قوى الحرية والتغيير أن المفاوضات مع المجلس العسكري تتم بشكل مباشر، مضيفة أنها تنتظر رد المجلس على الوثيقة التي تم تقديمها من خلال مؤتمر صحفي.

وأضافت قوى الحرية والتغيير: “نرحب بعودة كل السودانيين إلى الداخل وموقفنا واضح بشأن ضرورة حل قضايا الجماعات المسلحة”.

Advertisements

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي تحالف يضم نشطاء وجماعات معارضة، قالت، الخميس، إنها قدمت مسودة وثيقة دستورية إلى المجلس العسكري الانتقالي تتضمن رؤيته بشأن الفترة الانتقالية.

وشدد المجلس الانتقالي في بيان أصدره عقب تسلمه الوثيقة التزامه التام بخطوات الحوار والتفاوض مع القوى السياسية والعمل على دراستها والرد عليها.

يشار إلى أن وثيقة الإعلان الدستوري تتضمن رؤية متكاملة لصلاحيات ومهام كافة مؤسسات الدولة طيلة فترة عملها بالمرحلة الانتقالية.