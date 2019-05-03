تصاعد الغضب وسط لاعبي المريخ بسبب أزمة المستحقات وحافز كأس زايد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تصاعدت أزمة المستحقات المالية بنادي المريخ، وأبدي لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني تذمرهم من تأخر صرف حافز التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة العربية..

وكان مجلس المريخ وعد اللاعبين بمنحهم 100 ألف دولار عبارة عن حافز التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس زايد ..

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وعلمت “باج نيوز” أن الجهاز الفني أبدى غضبه من تأخر الإدارة في الايفاء بالالتزامات المالية لما يفوق الخمسة أشهر، وهو ما أدى إلى مغادرة المعد البدني الروماني ماريوس ورفضه الاستمرار في الاوضاع الحالية .

وقال مصدر إداري رفيع لـ (باج نيوز) إن المجلس يتفهم أسباب غضب اللاعبين والجهاز الفني، وأوضح أنهم أكملوا كافة المخاطبات والإجراءات الخاصة بتحويل حافز البطولة العربية إلى السودان وأكد أنهم لم يتسلموه من الاتحاد العربي حتى اللحظة .

وكشف المصدر عن غرامات وخصومات من الحافز المنتظر لافتاً النظر إلى أن الاتحاد العربي

أوقع غرامة مالية علي المريخ قدرها 42 ألف دولار بسبب الاحداث التي صاحبت مباراته أمام النجم الساحلي بأم درمان، كما تم خصم 10% سلمت إلى اتحاد الكرة السوداني وفق لوائح المنافسة.