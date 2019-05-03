اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الأزمات الثلاث تجتمع مجدداً بالعاصمة الخرطوم

0 نشر
-- 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شهدت العاصمة الخرطوم اليوم (الجمعة) أزمة خانقة في المواصلات العامة تسبب فيها شح الوقود “جازولين وبنزين”.
فيما شهدت “الصرافات الآلية” كذلك شحاً في السيولة تزامناً مع بعضهم البعض.
ورصد محرر “باج نيوز” اصطفاف عشرات المواطنين أمام الصرافات أملاً في تغذيتها بالمال.
وقال عدد من سائقي الحافلات  – مواصلات عامة –  لـ”باج نيوز”، إن أزمة الجازولين أطلت من جديد بعد أن شهدت انفراجاً نسبياً الأيام الماضية، فضلا عن أزمة البنزين التي لم تراوح مكانها منذ نحو أسبوعين.
فيما عبر مواطنون عن استيائهم من انعدام المواصلات العامة إضافة لزيادة التعرفة للضعف “حال وجدت”، مشيراً إلى أنهم يعيشون أزمةً في الحصول على أموالهم من البنوك رغم الانفراج النسبي الذي شهدته الصرافات مطلع الأسبوع الماضي.

المادة السابقةشاهد بالفيديو: تعرف على المؤسسين والواقفين وراء صفقة القرن…؟!!
المقالة القادمةتصاعد الغضب وسط لاعبي المريخ بسبب أزمة المستحقات وحافز كأس زايد
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأزمات الثلاث تجتمع مجدداً بالعاصمة الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا