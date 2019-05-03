الأزمات الثلاث تجتمع مجدداً بالعاصمة الخرطوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
شهدت العاصمة الخرطوم اليوم (الجمعة) أزمة خانقة في المواصلات العامة تسبب فيها شح الوقود “جازولين وبنزين”.
فيما شهدت “الصرافات الآلية” كذلك شحاً في السيولة تزامناً مع بعضهم البعض.
ورصد محرر “باج نيوز” اصطفاف عشرات المواطنين أمام الصرافات أملاً في تغذيتها بالمال.
وقال عدد من سائقي الحافلات – مواصلات عامة – لـ”باج نيوز”، إن أزمة الجازولين أطلت من جديد بعد أن شهدت انفراجاً نسبياً الأيام الماضية، فضلا عن أزمة البنزين التي لم تراوح مكانها منذ نحو أسبوعين.
فيما عبر مواطنون عن استيائهم من انعدام المواصلات العامة إضافة لزيادة التعرفة للضعف “حال وجدت”، مشيراً إلى أنهم يعيشون أزمةً في الحصول على أموالهم من البنوك رغم الانفراج النسبي الذي شهدته الصرافات مطلع الأسبوع الماضي.
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