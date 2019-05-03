شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

# تقعد مع ناس… تحس إنك في مختبر….

تدخل فيسبوك تحس إنك داخل مختبر….

تحليلات جد…

نسأل الله خيرها

ونسأل الله السلامة..

….

# مخيفة هي الشائعات… الشائعات جريمة قبيحة جداً…

والله جد…

……

#أعتقد أن هناك متاريس داخل العقول يجب أن تزال…

….

#الناس البتتفاوض يا ريت تركز لينا على الأفكار ومطالب الشعب والحلول وليس مع الأسماء والشخصيات…. يعني لو قلت ما دايرين “زين العابدين” وجابوا ليك اسم جديد بذات الطعم… ماذا استفدنا نحن؟!

……

#على قوى الحرية والتغيير اعتماد وفد ثابت للتفاوض…. ومعالجة سلبياتها…

#الجرجرة ما حبابا

…..

#والما بعرف ما تدوهو يغرف

….

#الناس تحترم الأفكار الجيدة وأصحاب الأفكار الجيدة… لكن لا تقدسوا أصحاب الأفكار فلنبس في الحيط…

والله جد….

….

#وثقوا بصدق

….

#أحياناً صمتك قد يخدم الناس كثيراً

الما فاهم عليه أن يستر جهله بالصمت

والله جد…

#اللهم إنا نستودعك السودان وثورته وأحلام شبابه اللهم احفظه من مصابي السلطة والمطامع الشخصية..

يا رب. المادة السابقة ضغط الدم .. يا حاضراً رغم الغياب.. بقلم نضال حسن الحاج المقالة القادمة دونالد ترامب يغض الطرف عن جرائم دونالد ترامب يغض الطرف عن جرائم ابن سلمان مقابل هذا الأمر !

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كانت هذه تفاصيل خبر هاشتاق آخر الأسبوع.. بقلم هناء ابراهيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.