قلتي لي طيارتكم !!!.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> أنباء عن مطالبة بعض من أسرة المخلوع ومنطط عيونو بتسليمهم الطائرة الرئاسية (الورثها من ابوهو) عشان هي هدية شخصية لي سعادتو

> وان صحت الأنباء نقول لأسرة علي بابا والأربعين حرامي

> الطيارة هينة

> علي بابا عرفناهو

> الأربعين حرامي ديل منو يا أسرة (المخلوع)؟؟؟

> نرجع لقصة الطيارة

> قلتوا لي طيارتكم؟؟؟

> تطير عيشتكم

> برضو وقع منها كسرت سنو؟

> انتوا راكبين تخمخموا نازلين تلملموا؟

> نحنا ماعندنا مانع لو بقت طيارتكم نديكم ليها

> وكافوري لو طلعت ماكافوريكم ترجعوها لينا

> كلو زول يشيل حاجاتو

> نرجع للطيارة

> ولان الشعار حرية سلام وعدالة

> نحكم فيكم شرع الله

> موش قلتوا إسلاميين

> يبقي نحكم شرع الله

> تتذكروا الصحابي الجليل الكلفوهوا يجمع الزكاة والناس ادتو هدايا شخصية مع الزكاة

> لما رجع موش قال رضوان الله عليه للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم

> هذا لكم وهذا لي؟

> الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم قال ليهو شنو؟؟؟

> بتتذكروا ولا أذكركم؟

> قال ليهو هلا جلست في بيت أبيك وأمك ورسلوا ليك الهدايا دي؟

> الآن بالشرع كده قولوا للمخلوع

> هل جلست في حوش بانقا وادوك الطيارة دي؟

> لو قال نعم

> تعالوا شيلوا الطيارة

> واكلفكم بسؤال تاني للمخلوع

> قولوا ليهو سلك قال ليك رجع لينا خط هيثرونا

> ماياكلكم حنك ويقول ليكم طالبني حليفة؟وحصل انا كضبت عليكم؟

> الزول ده كضاب شديد

> والله تمشوا ليهو في كوبر يقول ليكم انا في السويد

> ماتصدقوهوا

> غايتو لو صح خبر المطالبة بالطيارة اللافي في المواقع ده

> يبقى صحيح الاختشوا ماتوا

> قال طيارة قال

> ياخ سودانير كلها وين؟؟

> برضو رميتها من السقالة وكسرت سنها؟

> صحيح الاختشوا ماتوا

> أستاذنا الطيب مصطفى والهندي عزالدين

> ببكو علي الامن والامان

> امان آند ابان؟

> ياتو امان البتبكو عليهو؟

> امان الاعتقالات والتعذيب وكتائب الظل والحقارة وسرقة مال الدولة؟

> لا امان مع جوع وقهر يا ناس

> ربنا ذاتو جاب الاطعام من جوع قبل الامان من خوف

> زول جعان امان شنو كمان

> المواطن ينوم يصحي يلقى الراجحي اشتري نص البلد

> تقول لي أمان

> يادوبك نحنا عشنا امان يامان

> لاتاتشر ساكانا

> لا قناص بندقيتو في ايدو وعينو في الضبانة

> لا بتصدر لحمنا من السلخانة

> وهيييي وهييييي وتاني هييييي

> قال امان قال

> ماتخلونا نترتر لي ورا وندخل في جرجرة

> ماتخلونا نقيف في الصينية ونكورك للحرامية

> هيييي وهيييي وتاني هيييي

> ماتخلونا ننزل دستور ونمرق الكتلوهوا بالخابور

> قال امان قال

> ماتخلونا نمرق المال الوطن خسرو ونجيب سيرة خط هيثرو

> قال امان قال

> ماتخلونا نبين الجخة في الفاضي وسرقة الاراضي

> هبييي وهييييي وتاني هييييي

> امان في بلد حكومتها تسعة وتسعين في المية محتالين ودجالين وحرامية؟؟؟

> امانكم داك مادايرنو

> اماننا لو ماعاجبكم شيلو بقجكم

> نحن في عهد

> الملك الشعب

> أيها المجلس العسكري

> دحين انت ماشلت رئيس القضاء؟؟؟

> دحين انت ماطلعت مليون قرار ما اتنفذ؟

> فنجري علي شنو يامجلسنا العسكري؟

> الناس الصابنها طلعت سلمية ضد الحرامية

> الآن بشوف اللعبة احلوت

> عسكر وحرامية

> وعشان بنحترم العسكر

> حقو ماتلعبوا مع الحرامية

> كل فلول الدولة قاعدين في مناصبهم

> عرفتوا ليه صابنها ياعزيزي برهان؟

> ثقتنا في الجيش كبيرة

> بالذات المدرعات وسلاح الجو

> وكل الجيش بدون فرز

> الجيش مابهون علينا

> وحتى لغة خطابنا معه يجب ان تكون محترمة

> لانو لكل مقام مقال

> وبرغم كل ذلك يحتاج لنظافة شأنه شأن الخدمة المدنية

> حتى نضمن انه ليس طرفاً في لعبة عسكر وحرامية

> يامجلسنا العسكري

> اصبحنا لا نستبعد بكرة يجينا في الاعتصام موكب الحرامية

> لانو ماحصل ليهم اي شيء

> وبمناسبة موكب

> عندنا موكب اصحاب الصلع

> انا وحاتم عبدالغفار والطاهر الحاج بتاع الموردة وبقية العقد الفريد

> شعارنا تكسر سنك بي وقعة

> تكشف حظك بي ودعة

> تشيلك بره مليون صلعة

> وهتافنا

> الليلة بجيك بهناك

> ثورة

> كوجاك ينطح كوجاك

> ثورة

> جدادة نحمرها ليك

> ثورة

> شربوت نتقلوا ليك

> ثورة

> كنداكة كان نعرسها ليك

> ثورة

> وداد تكسر كرعيك

> ثورة

> بس موكبنا ده اتأخر

> لانو فهم المجلس العسكري باشراك الناس ديل في اي شيء مخوفنا

> ممكن بشة يطلب المشاركة

> عندو صلعة

> اها نسوي شنو؟

> أيها الناس

> إن تنصروا الله ينصركم

> اها

> نجي للشمارات

> كان شفت يامجلسنا الفنجري

> دايرين نغني جياشة

> ساعدونا بالمشاعر الجياشة

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال أجمل عبارة هي…الملك الشعب

والى لقاء

سلك