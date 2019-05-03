قلتي لي طيارتكم !!!.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
> أنباء عن مطالبة بعض من أسرة المخلوع ومنطط عيونو بتسليمهم الطائرة الرئاسية (الورثها من ابوهو) عشان هي هدية شخصية لي سعادتو
> وان صحت الأنباء نقول لأسرة علي بابا والأربعين حرامي
> الطيارة هينة
> علي بابا عرفناهو
> الأربعين حرامي ديل منو يا أسرة (المخلوع)؟؟؟
> نرجع لقصة الطيارة
> قلتوا لي طيارتكم؟؟؟
> تطير عيشتكم
> برضو وقع منها كسرت سنو؟
> انتوا راكبين تخمخموا نازلين تلملموا؟
> نحنا ماعندنا مانع لو بقت طيارتكم نديكم ليها
> وكافوري لو طلعت ماكافوريكم ترجعوها لينا
> كلو زول يشيل حاجاتو
> نرجع للطيارة
> ولان الشعار حرية سلام وعدالة
> نحكم فيكم شرع الله
> موش قلتوا إسلاميين
> يبقي نحكم شرع الله
> تتذكروا الصحابي الجليل الكلفوهوا يجمع الزكاة والناس ادتو هدايا شخصية مع الزكاة
> لما رجع موش قال رضوان الله عليه للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم
> هذا لكم وهذا لي؟
> الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم قال ليهو شنو؟؟؟
> بتتذكروا ولا أذكركم؟
> قال ليهو هلا جلست في بيت أبيك وأمك ورسلوا ليك الهدايا دي؟
> الآن بالشرع كده قولوا للمخلوع
> هل جلست في حوش بانقا وادوك الطيارة دي؟
> لو قال نعم
> تعالوا شيلوا الطيارة
> واكلفكم بسؤال تاني للمخلوع
> قولوا ليهو سلك قال ليك رجع لينا خط هيثرونا
> ماياكلكم حنك ويقول ليكم طالبني حليفة؟وحصل انا كضبت عليكم؟
> الزول ده كضاب شديد
> والله تمشوا ليهو في كوبر يقول ليكم انا في السويد
> ماتصدقوهوا
> غايتو لو صح خبر المطالبة بالطيارة اللافي في المواقع ده
> يبقى صحيح الاختشوا ماتوا
> قال طيارة قال
> ياخ سودانير كلها وين؟؟
> برضو رميتها من السقالة وكسرت سنها؟
> صحيح الاختشوا ماتوا
> أستاذنا الطيب مصطفى والهندي عزالدين
> ببكو علي الامن والامان
> امان آند ابان؟
> ياتو امان البتبكو عليهو؟
> امان الاعتقالات والتعذيب وكتائب الظل والحقارة وسرقة مال الدولة؟
> لا امان مع جوع وقهر يا ناس
> ربنا ذاتو جاب الاطعام من جوع قبل الامان من خوف
> زول جعان امان شنو كمان
> المواطن ينوم يصحي يلقى الراجحي اشتري نص البلد
> تقول لي أمان
> يادوبك نحنا عشنا امان يامان
> لاتاتشر ساكانا
> لا قناص بندقيتو في ايدو وعينو في الضبانة
> لا بتصدر لحمنا من السلخانة
> وهيييي وهييييي وتاني هييييي
> قال امان قال
> ماتخلونا نترتر لي ورا وندخل في جرجرة
> ماتخلونا نقيف في الصينية ونكورك للحرامية
> هيييي وهيييي وتاني هيييي
> ماتخلونا ننزل دستور ونمرق الكتلوهوا بالخابور
> قال امان قال
> ماتخلونا نمرق المال الوطن خسرو ونجيب سيرة خط هيثرو
> قال امان قال
> ماتخلونا نبين الجخة في الفاضي وسرقة الاراضي
> هبييي وهييييي وتاني هييييي
> امان في بلد حكومتها تسعة وتسعين في المية محتالين ودجالين وحرامية؟؟؟
> امانكم داك مادايرنو
> اماننا لو ماعاجبكم شيلو بقجكم
> نحن في عهد
> الملك الشعب
> أيها المجلس العسكري
> دحين انت ماشلت رئيس القضاء؟؟؟
> دحين انت ماطلعت مليون قرار ما اتنفذ؟
> فنجري علي شنو يامجلسنا العسكري؟
> الناس الصابنها طلعت سلمية ضد الحرامية
> الآن بشوف اللعبة احلوت
> عسكر وحرامية
> وعشان بنحترم العسكر
> حقو ماتلعبوا مع الحرامية
> كل فلول الدولة قاعدين في مناصبهم
> عرفتوا ليه صابنها ياعزيزي برهان؟
> ثقتنا في الجيش كبيرة
> بالذات المدرعات وسلاح الجو
> وكل الجيش بدون فرز
> الجيش مابهون علينا
> وحتى لغة خطابنا معه يجب ان تكون محترمة
> لانو لكل مقام مقال
> وبرغم كل ذلك يحتاج لنظافة شأنه شأن الخدمة المدنية
> حتى نضمن انه ليس طرفاً في لعبة عسكر وحرامية
> يامجلسنا العسكري
> اصبحنا لا نستبعد بكرة يجينا في الاعتصام موكب الحرامية
> لانو ماحصل ليهم اي شيء
> وبمناسبة موكب
> عندنا موكب اصحاب الصلع
> انا وحاتم عبدالغفار والطاهر الحاج بتاع الموردة وبقية العقد الفريد
> شعارنا تكسر سنك بي وقعة
> تكشف حظك بي ودعة
> تشيلك بره مليون صلعة
> وهتافنا
> الليلة بجيك بهناك
> ثورة
> كوجاك ينطح كوجاك
> ثورة
> جدادة نحمرها ليك
> ثورة
> شربوت نتقلوا ليك
> ثورة
> كنداكة كان نعرسها ليك
> ثورة
> وداد تكسر كرعيك
> ثورة
> بس موكبنا ده اتأخر
> لانو فهم المجلس العسكري باشراك الناس ديل في اي شيء مخوفنا
> ممكن بشة يطلب المشاركة
> عندو صلعة
> اها نسوي شنو؟
> أيها الناس
> إن تنصروا الله ينصركم
> اها
> نجي للشمارات
> كان شفت يامجلسنا الفنجري
> دايرين نغني جياشة
> ساعدونا بالمشاعر الجياشة
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال أجمل عبارة هي…الملك الشعب
والى لقاء
سلك
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