الأزمة المالية تجبر الهلال على الإقامة في مدني

التاريخ: 03-مايو-2019 فى : رياضة 0 مشاهدة اختارت بعثة الهلال، قطع رحلتها إلى القضارف وقضاء ليلتها اليوم بمدينة ودمدني قبل استئناف الرحلة صباح غد للقضارف لمواجهة الشرطة عصر ذات اليوم في اللقاء المؤجل من المرحلة الأولى للممتاز والمكمل لمباريات المجموعة الأولى وذلك بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في اعقاب الاستقالة التي تقدم بها رئيس النادي أشرف الكاردينال، حيث تكلف الإقامة بأحد فنادق القضارف البعثة 117 ألف جنيه سوداني فيما تكلف الإقامة بمدني 33 الف فقط. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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