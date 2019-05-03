غادة آل ثاني: جميع قضايا قطر ضد دول المقاطعة لا صحة لها (صورة)

وأضافت قائلة، " جميع القضايا التي رفعتها قطر ضد الامارات ودول المقاطعة للأسف لا صحة لها وهي قضايا لا وجود لها .. وخسرت قطر القضايا كلها وعادت خائبة هكذا سياسة تميم مليئة بالخيبات والأمل ".
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