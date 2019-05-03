غادة آل ثاني: جميع قضايا قطر ضد دول المقاطعة لا صحة لها (صورة)

علقت المعارضة القطرية "غادة آل ثاني"،على سحب قطر لقراراتها السابقة ضد المنتجات الإماراتية، وذلك على هامش جلسة لجنة القضاء عى التمييز العنصري فى جينيف، عقب تفنيد الإمارات لادعاءات قطر الواهية، مؤكدة أن جميع القضايا التي رفعتها قطر ضد الإمارات ودول المقاطعة لا صحة لها وقضايا ليس لها وجود.

وأضافت قائلة، " جميع القضايا التي رفعتها قطر ضد الامارات ودول المقاطعة للأسف لا صحة لها وهي قضايا لا وجود لها .. وخسرت قطر القضايا كلها وعادت خائبة هكذا سياسة تميم مليئة بالخيبات والأمل ".