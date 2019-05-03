الحربي: الدوحة فشلت في جميع قضاياها الدولية أمام دول المقاطعة

وأبرز "الحربي" القضايا والتي كانت أهمهم قضيتها امام الإمارات في لجنة القضاء على التمييز العنصري، والتي خسرتها اليوم في جينيف،قائلًا، "قطر رفعت 5 قضايا دولية على دول المقاطعة وفشلت جميعها ..قضية القرصنة الوهمية.. قضية لفتح المجال الجوي..قضية على 3 بنوك سعودية واماراتية.. قضية منع بيع منتجات دول المقاطعة قضية كيدية على الامارات أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري".
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