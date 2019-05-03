منذر آل مبارك: نظام الدوحة يفشل من جديدة أمام الإمارات (صورة)

أوضح رجل الأعمال والمغرد السعودي " منذر آل الشيخ مبارك"، أن فشل نظام الدوحة بقيادة "تميم بن حمد"، فشل من جديد أمام الإمارات في المحافل الدولية، وهو الأمر الذي انعكس علي الشارع القطري، الذي يشكو من حالة الإنكسارت التي يعيشها.
وقال "آل مبارك"، عبر تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، "مرة جديدة يفشل نظام الدوحة أمام الإمارات دوليًا .. الترند الآن في قطر يصف حالة الإنكسار التي تعاش هناك".
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