وأشار خبراء إلى أن التراجع وتخبط القرارات القطرية، في تعاملها مع الأزمات المختلفة التي تعرضت لها منذ اندلاع أزمتها مع الرباعي العربي، هو استجداءً منها لإنهاء معاناتها مع سياسات ونهج الإمارات الساعي للتقدم والنمو والتطور، بالإضافة إلي تقليل فرص الدوحة في عدم قدرتها من استمرار دعمها للإرهاب ورموزة، واستخدام أذرعها الإعلامية والدينية في بث الفتن وزرع بذور الإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر خبراء: استمرار اكاذيب قطر استجداءً نحو إنهاء معاناتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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