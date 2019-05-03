الأمين العام لمنظمة “أوبك”: مستحيل استبعاد النفط الإيراني من السوق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، أمس الخميس، أن المنظمة الدولية تسعى لعدم تسييس النفط، وأنه من المستحيل استبعاد النفط الإيراني من السوق.

وأشار باركيندو في مؤتمر صحفي بالمعرض الدولي الـ 24 للنفط والغاز والبتروكيماويات في طهران إلى أن إيران رائدة بمجال تنويع مصادر الطاقة وأنها نموذج إقليمي مهم في صناعة النفط. وذلك بحسب وكالة “فارس”.

واعتبر باركيندو أن إيران حققت أهدافها في ظل ظروف صعبة، فیما بعض دول المنظمة لا تزال اقتصاداتها مرتبطة بشدة بالنفط.

وحول تمديد اتفاق “أوبك” أكد باركيندو، أنه غير مسؤول عن هذا الموضوع الذي يقرره أعضاء المنظمة، وأن الأهم يتمثل بعدم العودة للوضع المضطرب الذي سبق اتفاق خفض الإنتاج.

وردا على سؤال من صحفي بشأن ما إذا كان من الممكن من الناحية الفنية تطبيق العقوبات الأمريكية على طهران، أجاب باركيندو، أنه من المستحيل استبعاد النفط الإيراني من السوق.