كله بالقانون.. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عددٌ من الكُتَّاب، عبَّروا خلال اليومين الماضيين عن استيائهم ومخاوفهم من انزلاق البلاد نحو الفوضى، وضياع هيبة الدولة، وبدا بعضهم كما لو أنه يتحسر على النظام المخلوع الذي كان في نظرهم مستودعاً للأمن والأمان، وذلك انطلاقاً من إحساسهم بمخاوف قد تكون حقيقية وقد تكون مجرد أوهام. وتأسيساً على هذه المخاوف دعوا المجلس العسكري إلى حسم ما اعتبروه مظهراً من مظاهر التفلت في ميدان الاعتصام كالتفتيش، وإغلاق الطرقات ونحوه، وهي بالطبع دعوة لفض الاعتصام، وحثوا الجيش بالتصدي لحسم المعتصمين وفتح الجسور والطرقات المغلقة بالقوة، باعتبار أن الاعتصام في هذا المكان يمثل قمة الفوضى ومظهراً من مظاهر التفلت..

حسناً.. إذا اعتبرنا أن الاعتصام الحالي هو من أكبر مظاهر التفلت والفوضى، وإذا اتفقنا على ضرورة فض هذا الاعتصام، فأيهما أفضل: فض الاعتصام بالقوة العسكرية وسفك الدماء والضغط على أعصاب المعتصمين الذين لم يعودوا يحتملون في ظل انعدام الثقة، والشكوك المتزايدة في المجلس العسكري، أم أن الأفضل فض الاعتصام بتلبية مطالب الثوار بتسليم السلطة للقوى المدنية بالمستويات الثلاثة: مجلس سيادي تكون عضويته مناصفة بين المدنيين والعسكريين، وحكومة كفاءات وليست محاصصات حزبية، تكون فيها مقاليد الأمن والدفاع بيد الجيش، وبرلمان من القوى السياسية التي لم تشارك خلال الثلاثين عاماً الماضية ولمدة عامين فقط، وهو أمر في غاية السهولة..إذا تحدثنا بالعقل والمنطق، فأيهما أفضل لفض الاعتصام، الإيفاء بتسليم السلطة لحكومة مدنية، أم إقامة المذابح والمجازر؟!..

في تقديري أن الدعوات التحريضية لضرب المعتصمين هي التي ستجر البلاد إلى الانزلاق الأمني والفوضى، لأن مثل هذه الدعوات ستضع الجيش في مواجهة الشعب، مثلما وضع النظام المخلوع كل آلياته العسكرية والأمنية والشرطية في مواجهة الشعب حتى يوم سقوطه المدوي، وستكون هذه أكبر خسارة في تاريخ السودان، كما أن الأمر لن يختصر على طرفين جيش في مواجهة شعب، بل سيتعداه إلى جيش في مواجهة جيش، ولعلنا نستدرك مظاهر الانقسام والاستقطاب الحاد الذي لم تسلم منه حتى الشرطة والأمن. لكل ذلك لابد من تعقل وحكمة وكياسة وسياسة، وليتفق الجميع على الردع القانوني لكل معتدٍ سواء أكان من سدنة النظام المخلوع بجرائم الفساد، أو القتل قبل الحادي عشر من أبريل أو لمن يثيرون الفوضى ويغذون الأحقاد والكراهية ويعتدون على الناس، ويأخذون القانون بالأيدي باسم الثورة السلمية الآن. ففي رأي هؤلاء أخطر من جهابذة النظام المخلوع..أكرر الردع القانوني وليس استخدام القوة والحلول الأمنية، فمن ثبت عليه جُرم من رموز النظام المخلوع يُرتدع بالقانون، ومن يريد الفوضى والانزلاق الأمني يُحسم بالقانون وبلاهودة ولا تردد.. اللهم هذا قسمي فيما أملك.

نبضة أخيرة

ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين.