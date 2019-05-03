مياه الخرطوم: أزمة المياه بسبب تذبذب الكهرباء

قال المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم م. نهيزي الرفاعي، إن شح المياه في بعض مناطق الخرطوم بسبب تذبذب وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر الذي تسبب في إتلاف وحرق العديد من الآبار التي تغذي هذه المناطق بالمياه.
وتعاني مناطق جنوب الولاية من أزمة حادة في المياه، وتشمل الكلاكلة شرق وجزءاً من منطقة ابو أيوب الأنصاري، وجزءاً من الكلاكلة صنقعت شرق، وعد حسين، والأزهري مربعي 16 و17، وأم بدة وجزءاً من الثامنة، وأبوسعد والفتيحاب المربعات، كما تعاني مناطق متفرقة بشرق النيل من أزمة مياه خاصة مربع 20 بمدينة الصحافيين ومربع 21.
وأشار الرفاعي إلى أن بعض هذه المناطق قد تأثرت بانخفاض حمولة التيار، مستطرداً “لا توجد مشكلة في الإمداد المائي المنساب من المحطات النيلية”، مؤكداً سعي الهيئة لإصلاح هذه الأعطال بصورة فورية.
وناشد المدير العام لمياه الخرطوم المواطنين بالتبليغ الفوري عن الأعطال والتعاون مع أتيام الهيئة لإجراء اللازم بالصورة المطلوبة.
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