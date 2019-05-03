جنوب السودان توجه رسالة للمجلس العسكري في الخرطوم بشأن النفط

تسلم رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، رسالة من رئيس دولة الجنوب، سلفا كير ميارديت، سلمها وزير البترول إزيكيل لول جاتكوث خلال لقاء جمع الجانبين.

وقال الوزير إزيكيل إنه سلم الفريق أول البرهان رسالة تدعو للتعاون بين البلدين، وتؤكد على أهمية استمرار عمليات التدفق النفطي وإزالة كافة المعيقات.

وأشار وزير بترول دولة الجنوب إلى أن مصلحة جوبا هي أن يعم السلام والاستقرار في السودان وفي جنوب السودان، مبينا أن الأمن والاستقرار يتحققان بالازدهار والنمو الاقتصادي في الدولتين.

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كما نقل إزيكيل لول جاتكوث رسالة من الرئيس ميارديت إلى رئيس "حزب المؤتمر" السوداني المعارض، عمر الدقير، بعث فيها تهاني الرئيس لقوى التغيير بنجاح ثورة ديسمبر.

وأفاد وزير البترول بأن حكومة جوبا أبدت استعدادها لمساعدة الأطراف في السودان لتحقيق انتقال سلس للسلطة، والمساعدة في وقف الحرب وتحقيق السلام المستدام. فيما أكد الدقير حرص "قوى الحرية والتغيير" على إقامة علاقة مميزة مع دولة جنوب السودان لمصلحة الشعبين.

وفي سياق آخر، التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في اجتماع منفصل، برئيس أركان جيش حكومة جنوب السودان الجنرال غابريال جوك رياك، بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم، حيث بحث الاجتماع مواقف جنوب السودان الداعمة للبلاد على كافة الأصعدة.