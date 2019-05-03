"شرق النيل" تحتفي بأبطالها في الأولمبياد الدولية للإعاقة الذهنية

احتفلت محلية شرق النيل بتكريم أبطال الأولمبياد الدولية الخاصة بالإعاقة الذهنية بالإمارات. وامتدح المدير التنفيذي للمحلية معاوية سليمان، إنجاز وإعجاز أبطال السودان الذين شرفوا اسم السودان ورفعوا صيته ورايته عالية في المحافل الدولية.
وتعهد سليمان بالدعم والرعاية وتبني كل المواهب ودعم المشاركات الداخلية والخارجية، كما أشاد بالجهد الكبير من قبل إدارة الشباب والرياضة ومجلس الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تبنيهم ورعايتهم لهؤلاء الأبطال الذين مثلوا السودان خير تمثيل في المحافل الدولية.
وأكد وقوفه ودعمه للمناشط الرياضية كافة وإبراز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة.
يشار إلى أنه تم خلال الاحتفالية تكريم أبطال محلية شرق النيل الذين أحرزوا نتائج متقدمة في الأولمبياد التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة.
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