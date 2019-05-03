مقتل وإصابة عشرات السودانيين بحادث مروري في مصر

التاريخ: 03-مايو-2019
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قال مسؤول مصري، الجمعة، إن 5 سودانيين وسائق مصري قتلوا في حادث مروري بجنوب البلاد.
وأضاف محافظ قنا (جنوب القاهرة)، اللواء عبد الحميد الهجان، أن السودانيين كانوا يسافرون من السودان إلى العاصمة المصرية عندما اصطدمت حافلتهم بشاحنة على طريق صحراوي.
و حسب سكاي نيوز أوضح الهجان أن 49 سودانيا، إضافة إلى مصري، آخر أصيبوا في الحادث .
وتعد حوادث الطرق شائعة في مصر، وغالبا ما تكون بسبب سوء حالة الطرق، وعدم تطبيق قوانين المرور بشكل صارم.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن هذه الحوادث تقتل ما يقرب من 12 ألف شخص سنويا في مصر.
ويقول الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن مصر شهدت أكثر من 11 ألف حادث مروري في 2017.
الخرطوم (أخبار الخليج 365) .
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