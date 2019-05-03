لجنة للوساطة والمجلس العسكري السوداني يرفض أغلبية مدنية

قال عضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق صلاح عبد الخالق إن المجلس لن يسمح بأغلبية مدنية في المجلس السياسي محل الخلاف مع إعلان الحرية والتغيير، في حين تقوم لجنة بالوساطة بين الطرفين لتقريب وجهات النظر.

وأكد الفريق صلاح عبد الخالق -في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية- انفتاح المجلس العسكري على نقاش إمكانية تساوي تمثيل المدنيين والعسكريين في المجلس.

وفي الأثناء، أفاد مراسل الجزيرة في الخرطوم بأن لجنة وساطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير تضم شخصيات قومية، قدمت مقترحا للطرفين لتجاوز الخلاف بشأن المرحلة الانتقالية المقبلة.

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ويقضي المقترح بتكوين مجلس سيادي مدني يمثل رأس الدولة بأغلبية مدنية، ومجلس آخر يختص بشؤون الأمن والدفاع بأغلبية عسكرية وتمثيل مدني محدود.

وبحسب المقترح، فإن مجلس السيادة سيكون بمهام غير تنفيذية، بينما يختص مجلس الأمن بقضايا الدفاع والملفات العسكرية.

وبحسب الجزيرة في حال الموافقة على هذا المقترح من قبل الطرفين، فإن لجنة الوساطة ستقدم الشكل القانوني والدستوري للمرحلة الانتقالية.

وكان المجلس العسكري قد أعلن أمس تسلمه وثيقة الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية التي قدمتها قوى إعلان الحرية والتغيير، وأكد التزامه بخطوات الحوار والتفاوض مع قوى الإعلان والعمل على دراسة الوثيقة والرد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .