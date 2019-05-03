مصفاة الخرطوم تغطي 90% من إحتياجات البلاد من البنزين

التاريخ: 03-مايو-2019
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شفت إدارة مصفاة الخرطوم عن مواصلة عملها في توفير المشتقات البترولية بالصورة المطلوبة، في وقت أكدت فيه إنسياب العمل بالمصفاة بصورة طبيعية.
وقالت مدير المصفاة المهندسة منيرة محمود بحسب (smc) أن المصفاة تعمل بطاقتها القصوي، مشيرةً إلي أن إنتاج المصفاة من البنزين خلال اليوم يقدر بحوالي (3) الف و(30) طن، و(4) الف و(800) طن جازولين، و(700) طن جاز ثقيل، والف طن فحم بترولي، و(250) طن من وقود الطائرات.
وكشفت منيرة عن تغطية (90%) من إحتياج البلاد للبنزين و(60%) من الجازولين عبر المصفاة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365) .
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