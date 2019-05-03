كد حزب الأمة القومي بجنوب كردفان أنه يمثل جزءا من إعلان قوى الحرية والتغيير، في وقت كشف فيه عن تقديم ملاحظات تتعلق بمعاش الناس وحياتهم . وقال عبد الرحمن محمد يحي رئيس الحزب بالولاية بحسب (smc) أنه يجب إعادة بناء وهيكلة الخدمة المدنية وتفعيل بناء دولة القانون والمؤسسات لتطلع بمهامها تجاه المجتمع . Advertisements وأشار يحي إلى أنه قدم طرحاً حول مسألة إعادة هيكلة الخدمة المدنية ومعاش الناس والخدمات التي تقدم لهم ، مؤكداً أن حكومة الولاية وعدت بالتواصل بينها وبين مكونات المجتمع الأهلية والحزبية. الخرطوم (أخبار الخليج 365) .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الأمة القومي بجنوب كردفان يطالب بهيكلة الخدمة المدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.