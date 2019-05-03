بالفيديو :شاهده عشرات الملايين.. رونالدو يعلم ابنه الرضيع تسجيل الأهداف

أشعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو صغير جدا وهو يعلم ابنه الصغير إحراز الأهداف في كرة القدم، حيث نال أكثر من 23 مليون مشاهدة في حسابه على إنستغرام خلال 12 ساعة من نشره فقط.

ووضع نجم يوفنتوس مقطع الفيديو الذي لم تتعد مدته 23 ثانية وصوره في حديقة منزله في حسابه الرسمي على تويتر مع عنوان بسيط “ابن السمك يعرف السباحة”، ويظهر فيه وهو يعلم ابنه ماتيو الذي لم يكمل العامين بعد إحراز الأهداف، ثم يحتفل معه بعد دخول الكرة المرمى الخالي مع تصفيق أخته التوأم إيفا.

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وبحسب الجزيرة نت فقد حظي الفيديو على تويتر بإعادة النشر 24 ألف مرة، ونال 163 ألف تعليق، كما نشره رونالدو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أيضا.

ويهوى رونالدو نقل بعض جوانب حياته الشخصية مع جمهوره الضخم من خلال بعض الصور ومقاطع الفيديو التي ينشرها على مواقع التواصل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .