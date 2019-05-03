الأمم المتحدة: قوة مصرية تنفذ المهام الأكثر خطورة في دولة أفريقية

قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن بعثة عسكرية مصرية، تنفذ المهام الأكثر خطورة في دولة أفريقية.
وأشاد قائد قوات بعثة الأمم المتحدة في مالي، دينيس غلينسبور، بالبعثة العسكرية المصرية لحفظ السلام في مالي، كونهم يقومون بأكثر المهام خطورة في بعثة الأمم المتحدة في الدولة الأفريقية.
وهنأ دينيس غلينسبور القوات المصرية بمالي، وخاصة النقيب عبد الحكيم، الذي كشف عن 5 عبوات متفجرة، منقذا الكثير من الأرواح.
فيما قدم قائد قوات بعثة الأمم المتحدة في مالي، دينيس غلينسبور، التعازي الشخصية لمصاب مصر الأخير، بفقدها للرقيب صبري حسين.
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