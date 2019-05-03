الوساطة تتوصل إلى تفاهمات بين قوى الحراك والمجلس العسكري

أعلنت لجنة الوساطة بين المجلس العسكري الانتقالي بالسودان وقوى الحرية والتغيير توصلها الى مسودة اتفاق على تشكيل مجلس سيادي مدني غالبيته من المدنيين ومجلس للأمن غالبيته من العسكريين.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير؛ ساطع الحاج؛ لـــ"اخبار الخليج 365" أن الكتل المكونة لقوى الحرية والتغيير تعكف على دراسة ومناقشة مسودة الاتفاق التي توصل اليها الوسطاء؛ وستعلن عن موقفها من الاتفاق خلال الساعات القادمة.
وأضاف ان بعض الشخصيات القومية بادرت بالاتصال بالمجلس العسكري لتقريب وجهات النظر حول القضايا الخلافية المتعلقة بالمرحلة الانتقالية بين المجلس وقوى الحراك الشعبي.
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