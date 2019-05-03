لاكازيت نجم ارسنال أفضل لاعب فى ذهاب نصف نهائي الدوري الاوروبي

حصد الفرنسى الكسندر لاكازيت مهاجم ارسنال الإنجليزى لقب أفضل لاعب فى مباريات الذهاب للدور نصف النهائى بمسابقة الدورى الأوروبى "اليوروباليج"، التى أقيمت أمس الخميس. وقاد لاكازيت ارسنال للفوز على فالنسيا الإسبانى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "الإمارات"، ليقترب "الجانرز" من التأهل للمباراة النهائية، حيث يكفيه التعادل أو الخسارة بفارق هدف فى لقاء الاياب الذى سيقام على ملعب "مستايا" الخميس المقبل.

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