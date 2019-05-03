أخبار لا تفوتك| مقتل سودانيين.. ورسالة من المجلس العسكري(موجز)

يبدأ المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الجمعة، مناقشة وثيقة قوى الحرية والتغيير المتعلقة بهياكل ومستويات الحكم الثلاثة والرؤية لإدارة الفترة الانتقالية تمهيدا للرد عليها.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي تحالف يضم نشطاء وجماعات معارضة، قالت، الخميس، إنها قدمت مسودة وثيقة دستورية إلى المجلس العسكري الانتقالي تتضمن رؤيته بشأن الفترة الانتقالية.

وقالت مصادر مقربة من لجنة الوساطة وقوى الحرية والتغيير لسكاي نيوز عربية، الجمعة، إن "الوساطة اقترحت مجلسا للأمن والدفاع القومي من 7 عسكريين و3 مدنيين هم رئيس الوزراء ووزيرا المالية والخارجية".

وتوقع متحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، في مؤتمر صحفي، بثه التلفزيون، ردا من الجيش على مسودة الوثيقة الدستورية خلال يومين أو ثلاثة أيام.

ويتفاوض محتجون ونشطاء مع المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل هيئة مدنية عسكرية مشتركة للإشراف على الفترة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاما.

لكن الأطراف وصلت إلى طريق مسدود بشأن من سيتولى إدارة المجلس الجديد ومعالم الحكومة الانتقالية.

وفي سياق متصل، يواصل السودانيون اعتصامهم، الذي بدأ يوم 6 أبريل الماضي، أمام وزارة الدفاع، للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وكان مئات الآلاف من المحتجين انضموا إلى الاعتصام، الخميس. وتدفقت هذه الحشود استجابة لدعوة قوى الحرية والتغيير للانضمام إلى مظاهرة حاشدة في العاصمة.

وتقول جماعات المعارضة إن المجلس الحاكم يجب أن يكون بقيادة مدنية، ووعدت بمواصلة الاعتصام خارج وزارة الدفاع حتى تلبية مطالبها، لكن لم يظهر من المجلس العسكري الانتقالي أي مؤشر على استعداده للتخلي عن السلطة.

المجلس الانتقالي يرفض أغلبية المدنيين بالمرحلة الانتقالية

أكد مسؤول عسكري سوادني أن المجلس العسكري الحاكم في السودان لن يقبل بأغلبية من المدنيين في أي مجلس مؤقت لتقاسم السلطة ، مشددا على أن ذلك خط أحمر.

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وأضاف اللواء صلاح عبد الخالق في تصريح لبي بي سي أن المجلس العسكري قد يوافق على تشكيلة مناصفة بين المدنيين والعسكريين لقيادة البلاد في المرحلة الانتقالية، وقال اللواء عبد الخالق "هذا خط أحمر. ربما تشكيلة مناصفة".

قيادي بالحرية والتغيير: المواطن السوداني يرفض المساواة بين المدنى والعسكري

قال عباس مدني، القيادي بقوى الحرية والتغيير، إن السبب في تقديم الوثيقة من قوى الحرية والتغيير هو أن التفاوض مع المجلس العسكري وصل إلى شكل مقلق.

وتابع مدني، إنه بناء على ذلك تقوم الوثيقة على تحديد مستويات الحكم الانتقالي والشراكة مع المجلس العسكري في مجلس سيادي له صلاحيات سيادية، وليست تنفيذية أو تشريعية وتشكيل مجلس تشريعي، وتحديد صلاحياته بشكل متكامل، مع ضرورة أن يكون طابع الحكم مدنيا شبيها بالنظام البرلماني.

وأشار مدني في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" إلى أحاديث رئيس المجلس العسكري التي أوضح فيها أنه يريد نقل السلطة للمدنيين، على أن تؤول النواحي الأمنية للقادة العسكريين، ثم بعد ذلك إقامة انتخابات حرة لاختيار من يحكم البلاد.

وأشار مدني الى أن المواطن السوداني يرفض وجود غالبية أو حتى مساواة في المجلس بين المدنيين والعسكريين، لأن المجتمع الدولي يرفض وجود عسكريين في الحكم المدني، حتي يكون متفقا مع التحول الديمقراطي الحقيقي.

وقال عباس إن طريق النضال السلمي بعيدا عن العنف، هو المحك لتحقيق المدنية والديمقراطية، مؤكدا أنه لو رفض المجلس العسكري ما يريده الشعب فهناك جماهير بالملايين في الشوارع ستثور من أجل حكومة مدنية.

ونوه عباس مدني إلى أنه من المأمول أن تكون هناك صلاحيات واسعة للحكومة الانتقالية تنفيذية وتشريعية، مع إعادة هيكلة المؤسسات العدلية وتفكيك الدولة العميقة، مؤكدا أن الرد من المجلس العسكري سيكون في الوقت القريب، مثمنا مجهودات الوساطة بين الجانبين، والتي تتعامل معها المعارضة بفهم كامل.

مقتل وإصابة عشرات السودانيين بحادث مروري في مصر

قال مسؤول مصري، الجمعة، إن 5 سودانيين وسائق مصري قتلوا في حادث مروري بجنوب البلاد.

وأضاف محافظ قنا (جنوب القاهرة)، اللواء عبد الحميد الهجان، أن السودانيين كانوا يسافرون من السودان إلى العاصمة المصرية عندما اصطدمت حافلتهم بشاحنة على طريق صحراوي.

وأوضح الهجان أن 49 سودانيا، إضافة إلى مصري، آخر أصيبوا في الحادث، حسب وكالة "أسوشييتد برس".

