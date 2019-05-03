خفر السواحل التركى : مقتل 7 بعد غرق قارب يقل مهاجرين

قال خفر السواحل التركي إن سبعة أشخاص، بينهم خمسة أطفال، لقوا حتفهم اليوم الجمعة بعد غرق قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل شمال غرب تركيا ، وأضاف أنه يجري البحث عن خمسة آخرين.

وذكر خفر السواحل أن القارب، الذي غرق قبالة سواحل مدينة أيفاليك في إقليم بالكسير الشمالي الغربي، كان يحمل على متنه 17 مهاجرا، وأنه تم إنقاذ خمسة.

وأضاف خفر السواحل في بيان أن عمليات بحث وإنقاذ جارية بمشاركة أربعة زوارق وطائرتين هليكوبتر بحثا عن المهاجرين الأربعة الآخرين، وخامس يشتبه في كونه أحد مهربي المهاجرين.

وأصبحت تركيا إحدى أهم نقاط الانطلاق للمهاجرين الذين يسلكون مسارا بحريا للوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي في عام 2015، والعديد منهم كانوا يهربون من الفقر والصراعات في الشرق الأوسط وأفريقيا.