الأمم المتحدة: النظام الإيراني ينفذ أحكام الإعدام بحق الأطفال

قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشال باشيليت، اليوم الجمعة، إن "إيران انتهكت الحظر الدولي على إعدام الأطفال، وذلك بتنفيذ حكم الإعدام في اثنين من القصر المدانين تبلغ أعمارهما 17 عاماً".

وأعربت باشيليت في بيان لها اليوم عن فزعها من تنفيذ الإعدام، وقالت إن "حظر إعدام الجناة من الأطفال هو أمر مطلق"، مشيرة إلى معاهدتين تتعلقان بهذا الأمر تلتزم بهما طهران، وهما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل.

وأدين القاصران بتهمة الاغتصاب والسرقة في أعقاب اعتقالهما عندما كانا في سن الخامسة عشر، وكان أحدهما طالباً في مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة.

واتهمت باشيليت محاكمة القاصرين بأنها كانت تفتقر فيما يبدو إلى أسس المعايير الإجرائية، مشيرة إلى تقارير بشأن عدم تواصلهما بشكل كافي مع ممثلي الدفاع وتعرضهما للجلد والاعترافات القسرية.