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رئيس وزراء تونس يكلف الجيش بنقل الوقود وسط إضراب عمالي

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قال مسؤول حكومي لرويترز إن رئيس الوزراء التونسى يوسف الشاهد كلف الجيش اليوم الجمعة بنقل الوقود وسط إضراب أدى إلى طوابير طويلة أمام محطات الوقود التي نفدت إمداداتها.

وبدأ عمال نقل الوقود في تونس أمس الخميس إضرابا مدته ثلاثة أيام للمطالبة بزيادة أجورهم.

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