صحيفة يابانية: آبي مستعد للاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية دون شروط

نقلت صحيفة اليوم الجمعة عن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي قوله إنه مستعد للاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون دون شروط لإنهاء حالة انعدام الثقة التي طال أمدها بين البلدين.

وجاءت تصريحات آبي لصحيفة سانكي بعد أيام من اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن وتوجيه الشكر له على أنه أثار قضية احتجاز كوريا الشمالية عددا من المواطنين اليابانيين مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في القمة بينهما في فبراير شباط.

وعلى مدى سنوات كانت اليابان تضع حل قضية مواطنيها، الذين خطفهم عملاء من كوريا الشمالية قبل عقود في إطار تدريب جواسيس، شرطا لتحسين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع بيونجيانج.

وتسعى اليابان مثل الولايات المتحدة إلى إنهاء برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

ولمح آبي إلى تغيير موقف بلاده في مقابلة مع الصحيفة أجريت يوم الأربعاء بقوله إن الطريقة الوحيدة "لكسر الشك المتبادل الراهن" بالنسبة له هي أن يجري محادثات غير مشروطة مع كيم.