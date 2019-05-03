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شرطة لندن تطوق مدينة مانشستر بعد العثور على جسم غريب

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قالت متحدثة باسم شرطة مدينة مانشستر اليوم الجمعة إن الشرطة طوقت جزءا من وسط المدينة الواقعة بشمال انجلترا بعد ورود تقارير عن وجود جسم غريب

وأوضحت المتحدثة أن الشرطة احتجزت شابا عمره 26 عاما وأنها تباشر التحقيقات حاليا.

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