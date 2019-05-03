إحالة ملف شركة (جياد) لنيابة مكافحة الفساد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أحال النائب العام الوليد سيد أحمد ملف شركة جياد لتشكيل المعادن ومصنع الأمير لتصنيع وتجميع المواتر لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية للتقصي حولهما. ووجه النائب العام بإحالة ملف شركة المواصلات العامة لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية للتحقيق حولها. وفي ذات السياق وجه الوليد أمس بإحالة ملف مدير المكتب التنفيذي للأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية للتحقيق حوله. المادة السابقة تجار الذهب : (تجار أحرار بدهبنا بننزل الدولار) المقالة القادمة مطالبة بإيقاف الشركات الحكومية المصدرة للسلع

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