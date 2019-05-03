رسالة من سلفا كير للبرهان وعمر الدقير

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تسلم رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رسالة من رئيس دولة الجنوب سلفا كير ميارديت سلمها وزير البترول السفير ازيكيل لول جاتكوث خلال لقاء جمع الجانبين بمكتب رئيس المجلس الانتقالي، وقال السفير ازيكيل انه سلم الفريق اول البرهان رسالة تدعو للتعاون بين البلدين واهمية استمرار عمليات التدفق النفطي وازالة كافة المعيقات، مشيراً الى أن مصلحة جنوب السودان هي ان يعم السلام والاستقرار في السودان وفي جنوب السودان، وانه لكي يتحقق الأمن والاستقرار لا بد من الازدهار والنمو الاقتصادي في كل من الدولتين بما يخدم مصلحة شعبي البلدين.

وفي السياق نفسه التقى رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح في اجتماع منفصل رئيس اركان جيش حكومة جنوب السودان الجنرال قبريال جوك رياك بحضور الامين العام لوزارة الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد ابراهيم، حيث بحث الاجتماع مواقف جنوب السودان الداعمة للبلاد على كافة الأصعدة، ودعا إلى ضرورة توحيد الجهود من أجل الأمن والاستقرار في البلدين. وفي جانب آخر نقل وزير البترول ازيكيل لول جاتكوث رسالة من الرئيس سلفا كير ميارديت الى رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، بعث فيها تهانئ الرئيس سلفا كير لقوى التغيير بنجاح ثورة ديسمبر، وقال ازيكيل في بيان حسب صحيفة الإنتباهة ان حكومة جوبا ابدت استعدادها بمساعدة الاطراف في السودان لتحقيق انتقال سلس للسلطة والمساعدة في وقف الحرب وتحقيق السلام المستدام، ومن جانبه أكد الدقير حرص قوى الحرية والتغيير على إقامة علاقة مميزة مع دولة جنوب السودان لمصلحة الشعبين الشقيقين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .