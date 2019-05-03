تركيا: علاقاتنا مع واشنطن غير منوطة فقط بـ"إس-400"

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، إن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة لا تقتصر على مسألتي "إس-400" و"إف-35"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره المجري في بودابست.

وأكد الوزير التركي، بحسب وكالة "الأناضول"، أن هناك تهديدات خطيرة للغاية في الدول المحيطة ببلاده، مبينا أن تركيا بحاجة إلى منظومة دفاعية على وجه السرعة.

وأضاف "طوال 10 أعوام.. أبدينا رغبتنا بشراء هذا النظام من حلفائنا لدى حلف الناتو وخاصة الولايات المتحدة، لكن للأسف لم يتم بيعها لنا".

وأوضح أن تركيا بحثت مع البلدان الأخرى توفير منظومة دفاعية لها، مبينا أن روسيا كانت البلد الذي عرض المقترح الأنسب في هذا الإطار.

وشدد الوزير التركي أن بلاده أتمت عملية صفقة منظومة "إس-400" مع روسيا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تدعي أن منظومة "إس-400" الروسية من شأنها أن تشكل تهديدا على منظومات حلف الناتو، ومقاتلات "إف-35".

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وقال إن تركيا هي من ستسيطر على منظومة "إس-400"، مفندا صحة الادعاء الأمريكي في هذا الشأن، مشيرا إلى أن بلاده اقترحت على الولايات المتحدة تشكيل مجموعة عمل، من أجل طمأنة الجانب الأمريكي ومعه حلف الناتو.

وتابع "الرئيس ترامب أيضا يقول إن الولايات المتحدة لم تستطع بيع منظومة باتريوت إلى تركيا، ويقر بأن تركيا اشترت منظومة إس-400 لهذا السبب".

وأضاف "العلاقات التركية الأمريكية ليست منوطة بصفقة إس-400، وإف-35، ولكن بالطبع هاتين شأنان مهمان، ولدينا (مع واشنطن) العديد من القضايا الإقليمية والثنائية بينها عملية الانسحاب العسكري الأمريكي من سوريا، أي أننا لسنا مضطرين إلى قطع روابطنا مع بلد حيال القضايا الأخرى إذا لم نتفق على قضية ما".