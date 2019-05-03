صديق نجمة Game of Thrones: جون سنو الأحق بقتل Night King

فى الوقت الذى احتفى فيه جمهور المسلسل العالمى Game of Thrones بمشهد قتل آريا ستارك لملك الوايت ووكرز، كشفت النجمة البريطانية ميسى ويليامز، التى تجسد شخصية "آريا" عن مفاجأة تتمثل فى رأى حبيبها حول هذا المشهد.

فى الحلقة الثالثة من مسلسل Game of Thrones قامت آريا ستارك بقتل ملك الوايت ووكرز، مستخدمة خنجرها المصنوع من الفاليرى، لتنهى بذلك آلام معركة Winterfell. إلا أن هذا المشهد لم يحظ بإعجابها حبيبها كما صرحت.

وقالت ميسى ويليامز، فى تصريحات صحفية لموقع cbsnews إن حبيبها كان يعتقد بأن هناك شخصية أخرى هى التى تستحق أن تحظى بشرف قتل ملك الوايت ووكرز.

كما قالت ميسى ويليامز لموقع انترتينمنت ويكلى "كان الأمر مثيرا بشكل لا يصدق.. لكننى اعتقدت على الفور أن الجميع يكرهون ذلك، وأن آريا لا يستحق ذلك"، وأضافت ميسى ويليامز: "أصعب شيء فى أى مسلسل هو عندما تقوم ببناء شخصية شريرة من المستحيل أن تهزمها ثم تهزمها أنت.. يجب أن يتم ذلك بذكاء شديد لأنه بخلاف ذلك يكون الناس فمثلًا أغلب الجمهور لم يكن يتوقع أن تأتى فتاة تبلغ وزنها 100 رطل وتطعنه".

وكشفت ميسى ويليامز أيضًا أنه حتى صديقها كان يعتقد أن جون سنو كان يجب أن يكون الشخص الذى سيوجه الضربة القاضية لملك الوايت ووكرز.

وفى هذا السياق، اتفق بعض المعجبين، على أنه من المنطقى أن يقوم جون سنو بقتل Night King نظرًا لتاريخهما خلال أحداث المسلسل، وعلى الجانب الآخر، علق عدد كبير من جمهور المسلسل على تصريحات ميسى ويليامز، للدفاع عنها، بمطالبتها بأن تنفصل عن صديقها.

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ووفقًا لمبدعى المسلسل، فقد عرف أغلبهم أن آريا ستارك هى من ستقتل قائد جيش الموتى منذ ثلاث سنوات تقريبًا.

وقال المبدع ديفيد بينيوف خلال استضافته فى برنامج "داخل الحلقة": "كنا نأمل تجنب نوع ما هو متوقع.. كان جون سنو دائمًا هو البطل، وبمثابة المنقذ، لكن هذا لم يبدُ مناسبًا لنا فى هذه اللحظة".

وقالت ميسى وليامز أنها أدركت فى النهاية أن شخصيتها تستحق هذه اللحظة الكبيرة. مضيفة: "عندما فعلنا كل شيء ووصلت إلى إلى لحظة لقاء ميليساندر، أدركت أن المشهد بأكمله مع المرأة الحمراء يعيد الشخصية إلى كل شيء كانت تعمل عليه خلال المواسم الماضية، ولهذا فلقد فعلتها".

وعلى الجانب الآخر، علق كيت هارينجتون، الذى يلعب دور جون سنو، بأنه شعر بالصدمة أيضًا، لكنه يقدر هذا التطور. مضيفا: "لقد فوجئت، وأعتقد أنه كان سيصبح لى.. لكننى أحبا ذلك. لأن هذه النهاية منحت تدريب آريا ستارك غرضًا وهدفا نهائيا.. إنه أفضل بكثير بالنظر إلى كيفية فعلها لذلك بالطريقة التى تفعله بها.. وهناك ما هو أهم والذى يتمثل فى عدم كونها الشخص المتوقع".

وأوضح المخرج ميجيل سابوشنيك على هذه المشاعر المضطربة، بأنه أراد بالفعل أن يشتت انتباه الجمهور تمامًا. وقال "لذلك وفى لحظة ما ونحن نتبع جون سنو فى لقطة مستمرة كنت أريد من الجمهور أن يفكر فيها "جون سيفعل ذلك، سيفعلها جون.. ثم يفشل". لقد فشل فى اللحظة الأخيرة.