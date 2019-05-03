الشرطة السريلانكية تحذر من مزيد من الهجمات في العاصمة كولومبو

وأكدت الشرطة - وفقا لقناة "فرانس 24" اليوم الجمعة -أنها أصدرت أوامر إلى مراكزها في أنحاء كولومبو بنشر أعداد إضافية من عناصرها، وطلبت من سلاح البحرية نشر مزيد من السفن في الأنهر عقب تسريبات تقارير استخباراتية للشرطة تحذر من تهديد بالهجوم على جسور في العاصمة.
ومن جانبه.. أنشأ الجيش السريلانكي مركز قيادة خاصة لتنسيق العمليات ضد الجهاديين، فيما أعلن أنه سينشر مزيدا من الجنود للقيام بعمليات تفتيش.
وكانت مصادر رسمية أفادت في وقت سابق بأن الجنود قاموا بعمليات تفتيش خلال الليل وصادروا متفجرات وأسلحة من العديد من المواقع، رغم أنها تعود لعصابات إجرامية وليست متشددة .
وقال الجيش في بيان "إنه يواصل مع الأجهزة الشقيقة عمليات إغلاق وبحث واسعة في أنحاء البلاد بالتعاون مع الشرطة بحثا عن إرهابيين ومخابئ ومتفجرات وأسلحة وغيرها من المعدات القتالية ؛ من خلال نشر مزيد من الجنود حسب الضرورة".
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