تجار الذهب : (تجار أحرار بدهبنا بننزل الدولار)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وجَّه تجار ومصدرو الذهب انتقادات حادة لسياسات بنك السودان في التعامل، في وقت طالبوا فيه بحل لجنة الذهب التي تشكلت حديثاً من قبل النظام البائد. وسلم تجار ومصدرو الذهب أمس مذكرة للمجلس العسكري تطالب بإعادة النظر فوراً في سياسات تجارة الذهب لصالح السودان بدلاً عن كونها لصالح فئة صغيرة احتكرت المورد أثناء فترة حكم المخلوع. وقال ممثل للتجار والمصدرين عبد المنعم الصديق إن النظام البائد قد أضاع ثروات البلاد، متهماً لجنة ترتيب تجارة الذهب بالعمل لصالح أعضائها دون مراعاة الصالح العام لجهة أن جُل أعضائها تجار ذهب. وتحرك موكب تجار الذهب من أمام مجمع الذهب بالخرطوم، الى القصر الجمهوري، ومنه الى بنك السودان ورددوا هتافات (تجار أحرار بدهبنا بننزل الدولار). المادة السابقة التحقيق في معاملات مشبوهة لنافذين في النظام البائد…

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