مقتل 4 مدنيين في انفجار عبوة ناسفة شرق اليمن

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن شهود عيان قولهم إن الانفجار تسبب في إحراق عدد من الدراجات النارية وأضرار في سيارة لأحد المارة.
فيما تواصل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران انتهاكاتها لوقف إطلاق النار في الحديدة على الساحل الغربي لليمن، حيث ألحقت أضرارا كبيرة بمطار الحديدة الدولي.
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