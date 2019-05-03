وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية أنه تم تسجيل 11 حالة إصابة بالكوليرا في مدينة "بيمبا"، و3 حالات في مقاطعة "ميكوفي"، وذلك بعدما ضرب الإعصار البلاد في 25 أبريل الماضي مصحوبا برياح بلغت سرعتها 220 كيلومترا في الساعة.
وضرب إعصار "كينيث" موزمبيق بعد ستة أسابيع فقط من تدمير إعصار "إيداي" وسط البلاد؛ ما أدى إلى مقتل 600 شخص ونزوح عشرات الآلاف.. وتقول الأمم المتحدة إن هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يضرب فيها إعصاران موزمبيق، الدولة الواقعة جنوبي أفريقيا، في موسم واحد.
كانت هذه تفاصيل خبر 14 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا في موزمبيق عقب إعصار "كينيث" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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