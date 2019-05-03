ماكرون: فرنسا تقف إلى جانب العراق في تعزيز قدراته على محاربة الإرهاب

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الجمعة في باريس، "لدينا كفاح مشترك ضد الإرهاب والهمجية. المعركة على الإرهاب لم تنته ويجب استكمال المعركة".
وأضاف "فرنسا تقف إلى جانب العراق في تعزيز قدراته على محاربة الإرهاب وتدريب قواته، وستدعم العراق سياسيا وماليا".
كما أعرب ماكرون عن رغبة بلاده أن "يترأس العراق إلى جانبنا الخريف المقبل المؤتمر الدولي حول دعم ضحايا العنف الديني والعرقي في الشرق الأوسط".
ومن ناحيته أكد عبد المهدي، إن ما زال هناك خلايا نائمة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول)، لافتا إلى أهمية الدور الفرنسي في محاربة الإرهاب وإعادة إعمار البلاد.
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