تحركات سودانية لـ"ردع الفساد".. ماذا كان مصير البشير؟ (تقرير)

عدة تحركات إتخذتها السلطات السودانية، خلال الساعات الأخيرة، من أجل ردع الفساد بالبلاد بعد أطاح الشعب بنظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وتزامن ذلك مع خروج مئات الآلاف من المحتجين للمطالبة بتسليم إدارة شؤون البلاد للمدنيين، وكان الجيش عزل البشير في 11 أبريل بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي امتد 30 عاما. كما أنه مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فيما يتعلق بارتكابه جرائم حرب خلال الصراع في إقليم دارفور.

وعقب عزل البشير، نقل إلى سجن كوبر. وصادرت السلطات سبعة ملايين يورو و350 الف دولار، بجانب خمسة مليارات جنيه سوداني من مقر إقامته.

وجه النائب العام المكلف في السودان، الوليد سيد أحمد محمود، الخميس، بالتحقيق فى معاملات مشبوهة لنافذين من المسؤولين السابقين وتمت إحالة الملفات إلى نيابتي الثراء الحرام والمشبوه ونيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية.

وكان نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، (حميدتي) قد أعرب عن ثقته في وعي الشعب السوداني، مشيراً إلى أنه لن يكرر التجارب السيئة، على حد وصفه.

كما أكد رداً على المشككين في السودان أن الرئيس السابق، عمر البشير، في السجن، مضيفاً أنه ستتم محاسبة كل المتورطين في جرائم فساد من أسرته، لافتاً إلى أنه لن تتم المحاسبة بناء على الانتماء السياسي وإنما على استغلال الوظائف.

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كما أمر النائب العام المكلف في السودان باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير في قضايا تتعلق بغسيل الأموال وتمويل "الإرهاب"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سونا".

وأشار بيان صادر عن النائب العام، الوليد سيد أحمد، إلى أن شخصيات مرموقة أخرى ستخضع للتحقيق في جرائم مالية.

وأصدر والي شمال دارفور المكلف اللواء مالك الطيب خوجلي قرار قضي بتشكيل لجنة لتلقي شكاوي الفساد والمفسدين بالولاية واحالتها الي جهات الاختصاص برئاسة رئيس الادارة القانونية بالولاية.

ونص القرار علي تكون للجنة الصلاحيات التالية :استلام الشكاوي وتصنيفها وتحويلها الي الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها والعمل علي مكافحة الفساد والمفسدين بالولاية.

وفي ولاية النيل الابيض اعلن اللواء حيدر علي الطريفي والي الولاية عن فتح نيابة مختصصة للفساد بمدينة كوستي لتلقي كل الشكاوي المتعلقة بالفساد.واشترط الوالي عند فتح البلاغات حضور شاهدين.

