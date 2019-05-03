مصرع وفقدان 4 أشخاص إثر انقلاب زورق في نهر حدودي بين المكسيك وأمريكا

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الجمعة/ أن الزورق الذي كان يقل 9 مهاجرين غير شرعيين انقلب أثناء عبور نهر ريو غراندي الحدودي الواقع بين المكسيك وواشنطن، ما أسفر عن مقتل وفقدان 4 أشخاص بينهم 3 أطفال.
من جانبه، وصف مسؤول في إدارة حماية الحدود الأمريكية هذا الحادث بـ"المأساوي"، مشيرا إلى أن السلطات الأمريكية تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع مثل هذه الأحداث.
وشدد المسؤول الأمريكي على ضرورة ملاحقة ومعاقبة المهربين الذين لا يزالون يصرون على مواصلة تعريض حياة المهاجرين للخطر، وذلك من أجل كسب المال والربح.
يذكر أن عدد المهاجرين غير القانونيين الذين يحاولون الوصول بشتى الطرق إلى الولايات المتحدة الأمريكية هربا من الفقر والعنف سجل رقما قياسيا في شهر فبراير الماضي مقارنة بالسنوات الـ12 الماضية.
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