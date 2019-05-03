إحصائية تمنح الأرسنال تذكرة التأهل لنهائى اليوروباليج

اقترب نادي أرسنال الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد الننى، من حجز مقعده فى نهائى الدورى الأوروبى "اليوروباليج".

وتغلب أرسنال على فالنسيا بنتيجة 3 – 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس على ملعب "الإمارات" فى ذهاب نصف نهائى الدورى الأوروبى.

ويكفى أرسنال الهزيمة بهدف دون مقابل أو التعادل السلبى فى مباراة الإياب المحدد لها الخميس المقبل بملعب "الميستايا" لبلوغ المباراة النهائية التى ستقام يوم 29 مايو الجارى بعاصمة أذربيجان "باكو".

أما فالنسيا فيحتاج للفوز بهدفين دون مقابل فى مباراة الإياب من أجل تخطى أرسنال وحجز بطاقة التأهل لنهائى الدورى الأوروبى.

وتعد هذه المرة الرابعة التى يخسر فيها فالنسيا بنتيجة 1 – 3 فى لقاءات الذهاب بالأدوار الإقصائية على مدار تاريخ مشاركاته فى المسابقات الأوروبية.

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وفشل فالنسيا فى تعويض الهزيمة بنتيجة 1 – 3 فى 3 لقاءات إياب بالأدوار الإقصائية على مدار تاريخ مشاركاته في المسابقات الأوروبية.

وودع فالنسيا بطولة كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1972-1973 أمام النجم الأحمر الصربى ثم فى كأس الكؤوس الأوروبية أمام كارل زايس جينا الألمانى موسم 1980-1981 وفى كأس اليويفا أمام بورتو البرتغالى موسم 1989-1990 بعدما خسر فى مباريات الذهاب بنتيجة 1 – 3.

وفي مباريات الإياب فى معقله بملعب "الميستايا"، تعرض فالنسيا للخسارة أمام النجم الأحمر بهدف دون مقابل، بينما تفوق على كارل زايس جيسنا بهدف دون مقابل، وعلى بورتو البرتغالى بنتيجة 3 – 2.