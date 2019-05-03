العاهل السعودى يتلقى هدية بنهائى كأس خادم الحرمين

تلقى العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هدية من أحدى الشركات الراعية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وذلك فى ختام رعاية الملك سلمان وحضوره المباراة النهائية فى البطولة التى جمعت بين فريقى الاتحاد والتعاون وانتهت بتتويج التعاون بكأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة فى تاريخه. الهدية التى تلقاها العاهل السعودى عبارة عن كأس مجسمة، وهى هدية أثارت إعجاب وتساؤل الكثيرين حول ما ترمز إليه وعلاقتها بالصورة الموثقة عليها للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، لذا كشفت مصادر، أن "الهدية نسخة طبق الأصل من الكأس الذى قدمه الملك عبد العزيز آل سعود، لقائد فريق اتحاد الظهران حامد العبيدلى، الفائز فى أول نهائى كأس الملك عام 1947 أمام فريق التوفيق.

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